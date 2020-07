Veiligheidsraad legt slimme lockdown op

De sociale bubbel wordt verkleind naar vijf vaste mensen per gezin tot eind augustus. Het publiek bij evenementen wordt gehalveerd en winkelen moet voortaan weer individueel. Telewerk wordt de norm en overal moeten we een mondmasker op zak hebben. Het mondkapje moet op, op plaatsen waar het druk is. Het is een slimme lockdown. De Limburgse gouverneur Michel Carlier is tevreden over het duidelijke signaal, maar hij wil nog enkele provinciale accenten leggen. Wat bijvoorbeeld met seizoensarbeid en amateursportclubs?