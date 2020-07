West-Vlaanderen neemt geen extra coronamaatregelen

De gouverneur van West-Vlaanderen zal geen extra maatregelen nemen binnen de provincie. Dat bevestigt waarnemend gouverneur Anne Martens maandag. De waarnemend gouverneur was uitgenodigd op de Nationale Veiligheidsraad omdat West-Vlaanderen de tweede zwaarst getroffen provincie van het land is na Antwerpen. Volgens de gouverneur is de situatie in de provincie nog niet te vergelijken met die in Antwerpen.