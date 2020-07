Vanaf woensdag mondmaskers verplicht op Lanakense kinderboerderij Pietersheim

Door het stijgend aantal coronabesmettingen in België verplicht de gemeente Lanaken vanaf woensdag 29 juli het dragen van mondmaskers voor alle bezoekers van de kinderboerderij, van de speeltuin en de knuffelweide van het domein Pietersheim. Iedereen ouder dan 12 jaar zal een mondmasker moeten dragen. Indien deze maatregel niet nageleefd wordt, kan er een GAS-boete volgen van 250 Euro per inbreuk.

Burgemeester Marino Keulen: “De coronacijfers in België verslechteren aan een hoog tempo. We zitten in een situatie waarbij er meer en meer besmettingen zijn. Wij zijn dan ook als gemeente genoodzaakt ...