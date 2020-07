Jambon verduidelijkt nieuwe bubbel: “Vijf mensen die je thuis kan ontvangen”

“De sociale bubbel is vijf mensen die je bij je thuis kan ontvangen. Die kan je een hand geven of een welkomstzoen. Het is je gezin plus vijf mensen gedurende vier weken”, zo heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) de verstrengde bubbelmaatregel verder toegelicht aan VRT Nieuws na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. “Ik besef dat dit voor veel mensen weer een zware dobber zal zijn”, klinkt het.

OVERZICHT. Dit zijn de nieuwste coronamaatregelen

De ‘sociale bubbel’ werd verkleind van 15 personen per week naar vijf vaste contacten per gezin, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad maandag. Uitstappen naar een feest of een receptie met vrienden of familie kunnen wel nog met tien, maar dan moet de veilige afstand bewaard worden en moet er een mondmasker gedragen worden, legt de minister-president uit. Ook in een horecazaak mag men maximaal nog met tien personen aan tafel zitten, al moet daar geen mondmasker gedragen worden aan tafel.

De minister-president benadrukt dat de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad vandaag/maandag heeft beslist nog niet meteen effect zullen hebben. “We gaan waarschijnlijk de volgende dagen de cijfers nog de verkeerde richting zien uitgaan. Het effect van de maatregelen die we nu nemen zouden we binnen tien à veertien dagen moeten zien”, aldus minister-president Jambon. “Als het verkeerd evolueert en we zien dat de maatregelen die we hebben genomen geen effect hebben of slecht worden nageleefd, moeten we opnieuw samenkomen.”