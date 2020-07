Filip Vanheusden, voorzitter van Horeca Vlaanderen, vreest ingrijpende gevolgen voor de horeca, nu de bubbel weer beperkt is tot vijf personen buiten het gezin. “De horeca is de speelbal van politiek non-beleid, en moet opdraaien voor de gevolgen daarvan.”

Helemaal duidelijk was het na afloop van de persconferentie nog niet: Mag je nu met maximaal vijf of tien anderen op restaurant of café? Ook voor Filip Vanheusden, voorzitter van Horeca Vlaanderen, bleven ...