OVERZICHT. Dit zijn de nieuwste coronamaatregelen

“We zijn erg bezorgd. Het virus afremmen en een nieuwe lockdown vermijden blijft het doel.” Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) maandagmiddag gezegd op de persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

-Bubbel

Vanaf woensdag 29 juli en voor minstens vier weken lang, dus tot eind augustus, wordt de sociale bubbel verkleind. Tot nu was de sociale bubbel voor elke individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling.

Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben. Dat zijn, zo zei Wilmès in de vragenronde, mensen waarmee je langere periode in contact komt en waarbij je de afstandsregels niet altijd kan respecteren.

-Evenementen

De Veiligheidsraad vraagt de lokale autoriteiten dat ze alle evenementen in hun gemeente opnieuw nakijken en als er risico zou zijn te annuleren. De grote evenementen worden verkleind, het aantal toeschouwers wordt gehalveerd.

Voor grotere evenementen binnen zullen tot 100 mensen toegelaten worden, buiten gaat het tot 200 mensen. Op deze evenementen zijn mondmaskers verplicht. Andere niet-begeleide activiteiten, zoals huwelijken, banketten, recepties… worden beperkt tot 10 personen. Kinderen jonger dan 12 hoeven niet meegeteld te worden.

Voor zomerkampen voor jongeren, stages en speelpleinwerking telt deze regel niet. De organisatie van begeleide activiteiten zoals sporten, verandert niet.

-Werkvloer

Telewerk wordt opnieuw sterk aangeraden als het mogelijk is. Er zijn ook enkele andere mogelijkheden tot alternatieve systemen, zoals het roteren tussen collega’s.

-Mondmaskers

De mondmaskerplicht is nu vooral lokaal geregeld, omdat burgemeesters zelf mogen beslissen over de maatregelen voor hun grondgebied. Een mondmasker dragen wordt ook na deze Veiligheidsraad niet verplicht, maar wie buiten komt, moet er wel een op zak hebben.

-Registratieplicht horeca

Tijdens de vorige Nationale Veiligheidsraad werd er al beslist dat er contactinformatie moet achtergelaten worden in de horeca. Dat wordt nu uitgebreid naar andere plaatsen zoals wellnesscentra en sportlessen. Een volledige lijst zal later gepubliceerd worden.

-Winkelen

Voortaan zullen mensen opnieuw alleen moeten winkelen of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft. Daarnaast wordt er ook opnieuw een tijdslimiet van 30 minuten ingesteld.

-Gratis treinritten

De gratis rittenkaart voor het openbaar vervoer, die op 17 augustus zou ingaan, is uitgesteld. Een mondmasker dragen wordt niet verplicht, maar wie buiten komt, moet er wel een op zak hebben.

