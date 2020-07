Geen krak in kamerplanten verzorgen? Met dit trucje blaas je ze nieuw leven in

Goed nieuws voor wie er maar niet in slaagt om kamerplanten in topconditie te houden. Met een simpel trucje, gevonden op de Facebookpagina van The Pantry Mama, ga je de fatale verwelking tegen.

Als je planten er een beetje flauwtjes uitzien, helpt het volgens de Australische ‘plantendokter’ Kate Freebairn om ze water te geven met banaan erin. Daarvoor laat ze een bananenschil een volledige dag weken in een bokaal water. Vervolgens giet ze het vocht bij haar plantjes. De schil kan in de vuilnisbak of op de composthoop.

“Mijn planten zien er weelderig en groen uit”, schrijft ze. “Door een bananenschil in het water te doen, worden voedingsstoffen toegevoegd, waaronder kalium, fosfor en calcium. Het maakt planten sterker en beter bestand tegen ongedierte.”

Volgens Freebairn hoef je zeker niet te overdrijven met bananenwater. “Elke paar weken is meer dan voldoende. Telkens iemand een banaan eet, laat ik de schil in water weken, speciaal voor een plant die het drankje nodig heeft.” Een fan bejubelt de hack en voegt er nog een nieuwe aan toe. Blijkbaar zou de binnenkant van een bananenschil prima werken om bladeren van kamerplanten af te stoffen.