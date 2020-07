Bijna 70 procent van Belgische landbouwbedrijven verdwenen sinds 1980

Sinds 1980 is 68 procent van de Belgische landbouwbedrijven verdwenen. In 2019 waren het er nog 36.111. De afname gebeurde in Vlaanderen en Wallonië nagenoeg aan hetzelfde tempo, van gemiddeld -2 procent per jaar. Daartegenover staat wel dat tijdens diezelfde periode de gemiddelde bedrijfsoppervlakte verdrievoudigd is, zo blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau Statbel.