Document voor wie terugkeert uit het buitenland is klaar

Het webformulier rond de Passenger Locator Form -dat is het digitale document dat iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft voor zijn terugkeer naar ons land moet invullen- is klaar. Dat bevestigt verantwoordelijk Karine Moykens maandag. “We hebben daar vanochtend finale tests voor gedaan. In de loop van de dag komt het ter beschikking.” Het document zal onder meer op de website van Buitenlandse Zaken te vinden zijn.