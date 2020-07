Magazine biedt verontschuldigingen aan na kritiek op cover met prinses Amalia

De Nederlandse prinses Amalia siert de meest recente cover van het Argentijnse magazine Caras. Daarop werd ze als plus size omschreven. Een ongelukkige woordkeuze met veel kritiek in Argentinië en Nederland tot gevolg. Nu zegt het blad “sorry” tegen de royal.

Op de cover van 22 juli staat letterlijk dat prinses Amalia, de zestienjarige dochter van het Nederlandse vorstenpaar, trots haar plus size-look toont terwijl ze hand in hand loopt met haar moeder Máxima. De foto is gemaakt tijdens de jaarlijkse zomershoot in de tuinen van paleis Huis ten Bosch. Binnenin focust een artikel op het verleden van de prinses, waarin ze naar verluidt vaak om haar figuur gepest werd.

Die omschrijvingen vinden ze in Argentinië, het land waarvan koningin Máxima afkomstig is, niet kunnen. Ook in Nederland komt de cover hard aan. De redactie zag er eerst geen graten in en verdedigde de keuze door te stellen dat Amalia werd uitgekozen “als voorbeeld voor andere meisjes die worden gepest’, om te laten zien dat ze zich niet hoeven te schamen.

Intussen heeft hoofdredactrice Liliana Castaño in naam van het blad verontschuldigingen aangeboden. Ze gaf afgelopen weekend aan veel respect te hebben voor de koninklijke familie en geeft toe dat dat niet tot uiting kwam met deze cover.

Castaño ziet de gebeurtenis als “een leermoment in de tijd van deconstructie van stereotypen”. Dat staat te lezen op de website van het blad. “De media zijn een spiegel van de samenleving en van veranderingen in de wereld”, voegt ze eraan toe. Het Nederlandse koningshuis, momenteel op vakantie in Griekenland, heeft niet gereageerd op de heisa.