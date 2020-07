Belgische trainer Luc Eymael op straat gezet door Afrikaanse voetbalclub na racismerel (of was hij ‘slechtgehumeurd’?)

De Tanzaniaanse voetbalclub Young Africans S.C. heeft zijn Belgische trainer Luc Eymael met onmiddellijke ingang op straat gezet wegens racisme. Dat heeft het team laten weten. De 60-jarige Eymael noemde de fans van de club “apen en honden” na de 1-1 draw van vorige week tegen Mtibwa.

“Wij zijn erg bedroefd na de oneerlijke en racistische opmerkingen van Luc Eymael”, laat de club via secretaris-generaal Simon Patrick weten. “Daarom hebben we besloten op 27 juli 2020 tot zijn ontslag over te gaan. Onze club gelooft in respect, waardigheid en is tegen alle vormen van racisme.”

In een geluidsfragment dat na de partij tegen Mtibwa op de sociale media circuleerde, is te horen hoe Eymael zich racistisch uitlaat over de supporters. “Die fans kennen niks van voetbal”, klinkt het. “Ze lijken op apen of honden als ze huilen.” Volgens de lokale pers bood Eymael intussen zijn excuses aan. Hij zou aanvoeren dat hij niet racistisch was maar enkel slecht gehumeurd.

Eymael trainde verschillende teams in meerdere Afrikaanse landen, voor hij enkele maanden geleden bij de Young Africans aan de slag ging. In België coachte hij in de lagere reeksen bij onder meer Lorrain Aarlen, Spy en Hamoir. Als voetballer verdedigde hij de kleuren van onder andere Virton, Hasselt en Namen.