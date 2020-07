Foodbloggers presenteren hun favoriete zomergerecht: gazpacho van Be Fit Be Awesome

Foto: Be Fit Be Awesome by Laura

Deze zomer gaan we op zoek naar de favoriete seizoensgerechten van acht Belgische foodbloggers. Zoet, hartig of gewoon verfrissend tijdens de hete temperaturen, het kan allemaal. Vandaag gaan we voor een frisse gazpacho van geroosterde paprika, wortel, komkommer en sinaasappel, de zomerse favoriet van Laura van Be Fit Be Awesome.

“De zomer staat voor mij voor heerlijke barbecues met vrienden en familie. Voorafgaand vind ik het leuk om lekker lang de aperitieven met allerlei hapjes en cocktails. Een frisse gazpacho mag dan echt niet ontbreken.”

“Ik ben een echte soepmadam. In de winter lekker met een dampende kom en in de zomer met frisse soepjes. Ik experimenteer elk jaar om allerlei nieuwe recepten samen te stellen. Deze gazpacho met geroosterde paprika en wortel is echt mijn favoriet. Ook kinderen zijn er echt dol op en het zit boordevol vitamientjes.”

Ingrediënten (voor circa zes personen)

3 rode paprika’s

4 wortels

1 teentje look

100 ml tomatensap in brik of blik

½ komkommer

3 sinaasappels

olijfolie, peper en zout

Werkwijze:

1. Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de paprika in twee en verwijder zaden en zaadlijsten. Maak de wortels schoon. Snij de wortels in grove stukken en leg ze in een ovenschaal. Besprenkel met wat olijfolie. Zet gedurende 25 minuten in de oven. Doe dan de paprikahelften in een andere ovenschaal en besprenkel ook met olijfolie. Voeg na 5 minuten de paprikahelften toe en laat mee 20 minuten in de oven. Dit zal de groenten doen roosteren.

2. Snijd de sinaasappels en pers ze uit. Vang het sap op in een kommetje. Verwijder de schil van de komkommer en snijd hem in fijne blokjes. Pel het teentje look.

3. Haal de paprika en wortels uit de oven. Verwijder de schil van de paprika met een mesje. Mix de wortels en paprika samen met het sinaasappelsap, tomatensap, komkommer, 25 ml olijfolie en look tot een egaal geheel. Dit mag gerust nog wat dik en papperig zijn. Leng aan met water tot je de gewenste dikte van een dun soepje krijgt. Kruid met peper en zout. Zet in de koelkast en laat afkoelen. Serveer lekker fris op je volgende apero!