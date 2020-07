Hasselt -

De waakzaamheid voor het virus is doorgedrongen op alle niveaus. Want intussen zijn er ook verschillende bedrijven die op eigen initiatief het mondmasker op de werkvloer invoeren. Om een nieuwe lockdown te vermijden, maar vooral om het eigen personeel te beschermen. HR-verstrekker Liantis in Hasselt voerde de maatregel vandaag in. "Moving is masking", dat is de slogan. Wie zich verplaats, die draagt een masker.