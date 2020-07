Woonzorgcentra zijn voorbereid op tweede coronagolf

"We hebben tijdens de eerste coronagolf al de draaiboeken gemaakt om de tweede golf aan te kunnen. Daarom zijn we nu voorbereid op wat komt." Dat zegt Andy Geraerts van woonzorggroep Orelia. Geraerts houdt als kwaliteitscoördinator de vinger aan de pols in de 12 woonzorgcentra van de groep. Een crisiscel komt twee keer per week samen, er is voldoende beschermingsmateriaal en er zijn outbreakplannen op maat van elk woonzorgcentrum. Hij maakt zich sterk dat de woonzorgcentra klaar zijn om een tweede coronagolf op te vangen.