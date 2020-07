Onze bubbels moeten weer kleiner

Onze bubbels moeten kleiner worden. Bubbels van hooguit 10 of zelfs minder. De publieke opinie lijkt er, na de invoering van de mondmaskerplicht, helemaal klaar voor. De nationale veiligheidsraad zit samen over een verstrenging en dat die er komt staat zo goed als vast. Nu is een bubbel van 15 toegestaan, die elke week mag wijzigen. Dat is, gezien het stijgend aantal besmettingen, onhoudbaar. Eigenlijk moeten we, om het coronavirus te kunnen bedwingen, dringend naar een beperking van onze sociale contacten. Naar 10 vaste contacten bijvoorbeeld, tot het einde van augustus.