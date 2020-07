Ruben Bemelmans (ATP 215) beleefde een topweek. Zondagmiddag won de Maasmechelaar het tweesterrentornooi in Brugge, ’s avonds ging hij ook met de titel aan de haal op het vijfsterrentornooi in Mol.

Op het tweesterrentornooi van de Witte Beer in Brugge haalde Bemelmans het in de finale in twee sets van Maikel De Boer. Laat op de avond voegde de Limburger op het vijfsterrentornooi van Mol TC daar ...