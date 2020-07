Favoriet ‘ethisch’ merk van Meghan Markle ligt onder vuur

Het imago van Everlane, een merk waarin Meghan Markle zich vaak laat zien, is besmeurd. Oprichter en CEO Michael Preysman krijgt kritiek omdat het label niet zo ethisch is als het wordt voorgesteld.

Het modemerk in kwestie, dat 2010 werd opgericht en met Meghan Markle en Angelina Jolie beroemde fans heeft, focust op mensen die ethiek hoog in het vaandel dragen. “Het is gelanceerd met transparantie en eerlijkheid als basisprincipes”, zei Preysman vorig jaar op de Copenhagen Fashion Summit. Maar vorige maand werd Preysman beschuldigd van hypocrisie. Voormalige werknemers beschuldigden hem onder meer van racistisch gedrag en vakbondsmisbruik. Drie huidige werknemers beschreven een cultuur van vriendjespolitiek, vooral tegenover degenen die bekendstaan ??als “Foreverlaners”. Daarmee bedoelen ze loyale werknemers die Preysman verdedigen.

Een collectief van veertien voormalige werknemers, de Ex Wives Club genaamd, publiceerde een lang document over hun ervaringen met bewijzen van racisme. Ze schreven ook dat ze vaak overwerkt en onderbetaald waren, geen carrièremogelijkheden kregen en nota bene gestraft werden als ze hun stem wilden laten horen. Een van hen is Annabel Ly, begin 2012 socialemediamanager bij Everlane. Zij beschreef haar zes maanden bij het bedrijf “traumatischer en demoraliserend” in vergelijking met drie en een half jaar bij Uber, een bedrijf dat wat werkcultuur betreft lang op de vingers werd getikt.

Beledigingen

Er werd een intern onderzoek geopend en vorige week bleek daaruit dat veel van de klachten worden bevestigd. De onderzoekers ontdekten dat bij het bespreken van zwarte modellen beledigende termen werden gebruikt, dat leiders de persoonlijke ruimte van werknemers schonden door ze aan te raken en nieuwe medewerkers zich geïsoleerd en onwelkom voelden. Bovendien bleek dat er geen formele processen bestaan om intimidatie of discriminatie effectief aan te pakken.

Verder ligt het label onder vuur omdat het helemaal niet zo “radicaal transparant” is als het beweert te zijn. Vorig jaar kreeg Everlane een “niet goed genoeg” bij de algemene beoordeling van het merkbeoordelingsplatform Good on You. Het merk werd bekritiseerd omdat het de uitstoot van broeikasgassen niet goed genoeg opvolgde, er geen initiatieven waren om leefbaar loon te garanderen of het waterverbruik te verminderen. Het bedrijf wil nu tegen 2023 al zijn katoen halen vanuit gecertificeerde biologische bronnen. In 2021 zou nieuw plastic moeten geëlimineerd zijn.

“Ik wou dat we het in het verleden anders hadden gedaan”, aldus Preysman in The New York Times. Hij verontschuldigde zich nog bij werknemers die een slechte ervaring hadden, zich gediscrimineerd voelden of ondervonden dat Everlane hen geen veilige plek had geboden.