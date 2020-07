Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar zijn speerpunten van Deceuninck - Quick-Step in Strade Bianche

Deceuninck - Quick-Step staat zaterdag met Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar als kopmannen aan de start van de Strade Bianche. De eendagskoers over deels onverharde wegen in de regio Florence, met start en finish in Siena, is de eerste wedstrijd uit de WorldTour na een onderbreking van bijna vijf maanden wegens de coronacrisis.

Deceuninck - Quick-Step rekent in Italië, met Alaphilippe en Stybar, op twee ex-winnaars voor nieuw succes. De Fransman pakte vorig jaar de bloemen, de Tsjech was de beste in 2015. Zij krijgen de steun van de Denen Kasper Asgreen en Mikkel Honoré, Italiaan Davide Ballerini, Luxemburger Bob Jungels en Pieter Serry.

“We hebben hier verschillende goede resultaten neergezet in het verleden”, verklaart sportdirecteur Davide Bramati. “We willen nu opnieuw meedoen in de strijd om de winst. Het gaat een helemaal andere koers worden dan normaal, met temperaturen rond de 35 graden en nog meer stof dan anders. Maar we zullen starten met een grote motivatie en zijn klaar voor elk mogelijk wedstrijdverloop.”

Selectie Deceuninck - Quick-Step: Julian Alaphilippe (Fra), Kasper Asgreen (Den), Davide Ballerini (Ita), Mikkel Honoré (Den), Bob Jungels (Lux), Pieter Serry (BEL) en Zdenek Stybar (Tsj).