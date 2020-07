Crisiscentrum: “Snelle stijging is zorgwekkend”

De voorbije week waren er gemiddeld 279 nieuwe covid-19-infecties per dag. In totaal werden 1.952 nieuwe besmettingen geregistreerd. De week ervoor waren dat er 1.142. Dat is een stijging met 71 procent op een week tijd. Van die nieuwe infecties vond 47 procent plaats in de provincie Antwerpen. Ook in de rest van het land stijgt het aantal infecties beduidend.

De meeste nieuwe infecties zijn onder de actieve bevolking van mensen tussen 20 en 59 jaar oud.

Er worden gemiddeld 17,4 mensen per dag opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is een stijging van 30 procent tegenover de week ervoor. In totaal liggen 211 mensen in het ziekenhuis nu, dat is een stijging van 26 procent tegenover de week voordoen. Van die 211 patiënten, liggen er 47 op intensieve zorg, dat is een stijging van 52 procent. Het aantal overlijdens ligt op gemiddeld twee per dag.

“Stijging zorgwekkend”

“De snelle stijging van het aantal nieuwe infecties is zorgwekkend”, zei Boudewijn Catry van Sciensano. Het aantal patiënten in het ziekenhuis is voorlopig nog beperkt, maar ook die cijfers gaan in stijgende lijn. “Het zal een tijdje duren om de situatie weer op orde te krijgen”, zei Catry.

Om de situatie terug onder controle te krijgen, moeten we volgens Catry ons gedrag vandaag nog aanpassen. “Zeker nu er deze week opnieuw mooie dagen voorspeld worden. We zijn covid-19 allemaal grondig beu, maar het virus negeren is op dit moment geen optie”, zei hij.

Catry herhaalt daarom dat het belangrijk is om de handen gronden te blijven wassen. Ook het afstand houden blijft belangrijk, en een mondmasker dragen op drukken plaatsen is een must. “Besef dat een mondneusmasker maar één van de elementen is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, het vervangt te andere maatregelen niet”, zei Catry. “Beperk daarnaast ook het aantal mensen met wie u afspreekt, en doe dat liefst in open lucht”, zei Catry. “Blijf thuis als u ziek bent.”