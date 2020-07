Maison Margiela krijgt een nieuwe grote baas

De Italiaanse modegroep OTB (Only The Brave), waar Maison Margiela deel van uitmaakt, heeft aangekondigd dat het een nieuwe CEO heeft aangesteld voor het Parijse modehuis. Het gaat om Gianfranco Gianangeli. In september gaat hij aan de slag.

Gianfranco Gianangeli werd zopas aangesteld als nieuwe grote baas bij Maison Margiela. Dat maakte de Italiaanse modegroep OTB bekend. Dat heeft naast het Parijse modehuis ook nog merken als Diesel, Viktor&Rolf en Marni in de portefeuille zitten. Gianangeli verdiende dan weer zijn strepen als manager bij onder meer Givenchy, Prada en Bottega Veneta.

Voor het creatieve gedeelte doet Maison Margiela als sinds 2014 een beroep op John Galliano. En die blijft het goed doen, want OTB maakte ook bekend dat de verkoopcijfers in 2019 met 36 procent waren gestegen, goed voor een omzet van 200 miljoen euro.

Maison Margiela werd in 1988 opgericht door de Belgische ontwerper Martin Margiela en Jenny Meirens. In 2002 kwam het in handen van OTB terecht, in 2003 ging Meirens met pensioen en in 2009 verliet ook Margiela zijn modehuis.