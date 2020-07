Remco Evenepoel wil zich tonen in Ronde van Burgos: “Vijf maanden zonder koersen is lang”

Na de Sibiu Cycling Tour trekt met de Ronde van Burgos (2.Pro) in Spanje het peloton zich dinsdag stilaan weer op gang. De vijfdaagse rittenkoers kan uitpakken met een stevig deelnemersveld. Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Simon Yates, Mikel Landa en onze landgenoot Remco Evenepoel zijn van de partij. De voorbije twee edities kwamen op naam van de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa van Team INEOS die zijn titel, met ook nog Carapaz in de ploeg, zal willen verdedigen.

Met de Strade Bianche wordt zaterdag de eerste WorldTourkoers gereden sinds het coronavirus de wereld en het peloton liet stilvallen begin maart. Stilaan wordt er dus opnieuw gekoerst, al is dat met een pak veiligheidsmaatregelen en nog een hoop vraagtekens.

De Ronde van Burgos kan uitpakken met het sterkste deelnemersveld in zijn geschiedenis. 22 ploegen komen aan de start, 14 daarvan zijn WorldTour. Terwijl de wedstrijd andere jaren het kneusje is na de Tour de France, toppen nu heel wat grote namen de affiche om zich klaar te stomen op wat nog rest van het seizoen.

“Vijf maanden zonder koersen is lang”

Uitkijken wordt het van Belgische zijde naar Remco Evenepoel die het seizoen sterk begon met eindwinst in de Ronde van San Juan en de Ronde van Algarve. Onze landgenoot kijkt er dan ook naar uit om zich te meten in een wedstrijd. “Vijf maanden zonder koersen is lang”, laat hij optekenen door zijn team. “Het was een volledig nieuwe situatie voor ons allen en we willen dan ook zo snel mogelijk dat koersgevoel terug in de benen hebben en zien waar we staan. Het wordt belangrijk om te kijken hoe het lichaam zal reageren op deze koers. De motivatie is er, daar moet je niet aan twijfelen. Ik heb goede herinneringen aan Spanje, want met de Clasica San Sebastian won ik er vorig jaar mijn eerste eendagskoers. Ik kan niet wachten om opnieuw een rugnummer te mogen opspelden en de actie op te zoeken met de ‘Wolfpack’.”

Evenepoel moet het opnemen tegen Giro-winnaar Richard Carapaz, die steun krijgt van tweevoudig eindwinnaar Ivan Ramiro Sosa. Ook Movistar vaardigt een sterk trio af met Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler. Voorts zal Mikel Landa, eindwinnaar in 2017, zich ongetwijfeld willen tonen in aanloop naar de Tour, en vinden klimgeiten Rafal Majka en Simon Yates in Burgos ook hun gading.

Kersvers papa Ben Hermans

Hoewel Remco Evenpoel van Belgische zijde de man voor het klassement wordt, mag ook een en ander verwacht worden van Ben Hermans. De Limburger werd vrijdag voor de tweede keer vader, van dochtertje Nina, maar reist toch door naar de start van de koers. In 2016 eindigde Hermans al eens al tweede in de Ronde van Burgos, op een seconde van eindwinnaar Alberto Contador. Met Tom Van Asbroeck heeft hij nog een Belg aan zijn zijde in zijn Israël Start-Up Nation team.

In totaal nemen 13 landgenoten deel: zeven daarvan komen uit de ploeg Bingoal-Wallonie Bruxelles met Lionel Taminiaux, Laurens Huys, Eliot Lietaer, Arjen Livyns, Baptiste Planckaert, Ludovic Robeet en Jelle Vanendert. Veder verdedigen Edward Theuns en Jasper Stuvyen de Belgische kleuren voor Trek-Segafredo en zal Yves Lampaert zijn rol spelen in de sprinttrein van Sam Bennett en in steun voor Evenepoel.

Meteen pittig ritje

De vijfdaagse rittenkoers start dinsdag met een pittig ritje dat eindigt op een klimmetje of beter gesteld een helling van 0,9 km aan 6,1%. Voer voor snelle jongens met iets extra in de benen zoals misschien wel Matteo Trentin of Giacomo Nizzolo, die er vorig jaar won, of wie weet Jasper Stuvyen. Daags nadien zijn de pure sprinters aan zet en krijgen onder meer Sam Bennet, Arnaud Démare, Fernando Gaviria en Matteo Moschetti hun kans.

Donderdag moeten de klassementsrenners aan de bak met de bergrit die eindigt op de Picon Blanco, 7,3 km aan 9,3% nadat ze eerder al vier andere bergen kregen te verteren. Op vrijdag sprinten de rappe mannen, al is er nog een verraderlijk stukje hellend vlak in de laatste anderhalve kilometer. Op zaterdag eindigt de Ronde van Burgos met de rit naar de top van de Lagunas de Neila en is de eindwinnaar bekend.