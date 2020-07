Elon Musk en Amber Heard, de ex-vrouw van Johnny Depp, hebben nooit een affaire gehad. Dat verklaarde de Tesla-baas tijdens een interview met The New York Times .

Musk reageert daarmee op de aantijgingen van Johnny Depp tijdens de rechtszaak die de acteur aanspande tegen The Sun. De Britse tabloid had Depp in 2018 een vrouwenmishandelaar genoemd. Hij diende een ...