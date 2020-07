Modelabel The Row van Ashley en Mary-Kate Olsen in de problemen

Door de coronacrisis verkeert ook The Row in woelig water. Het modehuis van de tweelingzussen Mary-Kate en Ashley Olsen zou al de helft van zijn personeel hebben ontslaan. Naar verluidt staat ook de mannencollectie op de helling.

Het zijn financieel moeilijke tijden voor The Row, meldt het doorgaans welingelichte modevakblad WWD. Het label zou al de helft van zijn personeel hebben moeten laten gaan en er zouden nog meer veranderingen op til zijn om het alsnog van de ondergang te redden. Zo is er zelfs sprake van dat de mannencollectie zal worden geschrapt.

The Row zou al met problemen af te rekenen hebben gekregen voor de coronacrisis van start ging, maar die heeft het modehuis nu nog dieper de problemen ingeduwd. Bovendien volgden daarna ook nog beschuldigingen dat The Row allesbehalve een raciaal diverse werkplaats is. Zo zouden er geen zwarte mensen aan de slag zijn en amper Aziatische. In een officiële mededeling laten creatief directeur Mary-Kate Olsen en CEO Ashley Olsen weten dat ze de toekomst alsnog positief tegemoet zien.

“Net zoals heel wat andere bedrijven hebben we in onze kosten gesneden om deze - hopelijk tijdelijke - crisis het hoofd te kunnen bieden”, klinkt het. “The Row zet zich resoluut in om een diverse en inclusieve werkplaats te zijn en te blijven. Verder willen we geen commentaar geven op onjuiste roddels die de ronde doen. We willen enkel nog meegeven dat we nog altijd enthousiast zijn over de toekomst van The Row, inclusief over onze mannenmode, accessoires, e-commerce en onze toekomstige winstgevendheid.”

Prijzenkast

Mary-Kate en Ashley Olsen, vandaag 34, raakten bij het grote publiek bekend als de schattige tweeling uit de televisieserie Full house en films als It takes two. In 2006 lieten ze de entertainmentindustrie achter zich en richtten hun eigen modehuis The Row op, genoemd naar de bekende kleermakersstraat Savile Row in Londen.

Hun kleren worden verkocht in 164 winkels in 37 landen. In 2012 werden ze voor het eerst uitgeroepen tot Womenswear Designer of the Year door de Council of Fashion Designers of America (CFDA). Dat herhaalden ze nog eens in 2015. In 2014 en 2019 werden ze dan weer gehuldigd als Accessories Designer of the Year.