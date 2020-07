Steven Vanmechelen opent fietsverhuurpunt Schulensmeer

Halen - Aan het Schulensmeer kan je vanaf nu een fiets huren. Het fietsverhuurpunt werd afgelopen weekend officieel geopend door Steven Vanmechelen uit Halen, de voorzitter van de Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer.

“De baliemedewerkers hadden al een tijd laten verstaan dat er een grote vraag was naar het huren van fietsen”, legt Steven Vanmechelen uit. “We beginnen nu met het starterspakket. Dat bestaat uit tien gewone fietsen, twee fietsen met kinderzitje, twee kinderfietsen en twee elektrische fietsen.”

Het beheer van het verhuurpunt gebeurt door Fietsparadijs Limburg. “Dit is het 17de fietsverhuurpunt in Limburg”, legt adjunct-directeur Bert Millar van Fietsparadijs Limburg uit. In heel Limburg stellen we nu 300 fietsen ter beschikking. Tijdens de coronalockdown lagen we volledig stil, maar in de maanden juni en juli is de vraag heel groot. Bijna al onze fietsen zijn nu verhuurd.” Fietsparadijs Limburg heeft ook een ploeg ter beschikking voor mensen die onderweg fietspech hebben. De cafetaria in het natuureducatief centrum 't Vloot is nu ook erkend als fietscafé.