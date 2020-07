Dimitri Van den Bergh danst na straffe zege in finale World Matchplay Darts tegen ex-wereldkampioen en strijkt 165.000 euro op

Dimitri Van den Bergh (PDC-26) heeft dankzij een 18-10-overwinning tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (PDC-8) de finale van het World Matchplay dartstoernooi (Major/700.000 pond/775.000 euro) gewonnen. Het is voor Dancing Dimi de allereerste zege in een televisietoernooi. Als winnaar, als debutant dan nog, strijkt hij 150.000 pond (165.000 euro) op.

De finale, die plaatsvond in het Engelse Milton Keynes, werd zondag naar een best of 35 legs gespeeld. Dat wilde zeggen: wie het eerst achttien spelletjes won, pakte de eindzege in de World Matchplay ...