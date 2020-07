Moet Antwerpen in lockdown? “Dit is een probleem voor heel het land”

De coronacijfers in Antwerpen zijn alarmerend: op een week tijd zijn 914 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dringt een lokale lockdown zich op? Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven) resten er nog weinig andere opties. “In het buitenland gaan ze met deze cijfers meteen over tot een lockdown”, zei hij in De Ochtend op Radio 1.