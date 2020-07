Opnames ‘Familie’ liggen weer stil

Even geen Kürt Rogiers, Sandrine André of Werner De Smedt op de set van Familie in Lint. De acteurs genieten de komende weken van hun zomervakantie. Al werd dat verlof in samenspraak met cast en crew beperkt tot drie weken, om geen verdere achterstand op te lopen. De opnames van Familie werden midden maart stilgelegd door het coronavirus. Eind april zond VTM de voorlopig laatste aflevering uit, op 2 juni verzamelden de acteurs weer op de set - met de nodige voorzorgsmaatregelen. De eerste afleveringen staan gepland voor na de zomer.