Een bom is ontploft in de Vlaamse gymnastiek. Enkele (oud-)gymnasten klagen psychische mishandeling van jonge turnmeisjes aan, en vooral Marjorie Heuls en Yves Kieffer – de coaches achter de successen van Nina Derwael – liggen onder vuur. De Gymfed wordt ervan beschuldigd het misbruik in de doofpot te stoppen. De Bilzense Dorien Motten (29) doet haar verhaal.