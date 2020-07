‘Gone with the Wind’-actrice Olivia de Havilland (104) overleden: de laatste grootheid uit het Gouden Tijdperk van Hollywood

De Brits-Amerikaanse actrice Olivia de Havilland is zaterdag overleden in haar woning in Parijs. Dat melden Britse en Amerikaanse media zondag op basis van haar publicist Lisa Goldberg. De Havilland werd 104 jaar oud. Zij wordt gezien als de laatste grootheid uit het Gouden Tijdperk van Hollywood.

De Havilland is onder meer bekend van haar rollen in “Gone With the Wind” (1939), “The Adventures of Robin Hood” (1938), “The Snake Pit” (1948) en “Captain Blood” (1935). Ze won twee keer de Oscar voor ...