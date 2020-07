Een 32-jarige man uit Texas heeft bekend dat hij zijn 71-jarige grootmoeder aangerand en vervolgens doodgeslagen heeft met een brandblusser. Hij is aangehouden en riskeert een zware straf. Dat melden Amerikaanse media.

Zaterdagochtend werd de politie van Dallas opgeroepen voor een gruwelijk tafereel in een woning. De 71-jarige Irish Harrison lag dood in haar slaapkamer en haar kleinzoon Michael Robinson (32) zat in ...