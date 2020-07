Wat zijn superverspreiders en waarom zijn er nu meer dan tijdens de eerste golf?

De coronacijfers in Antwerpen zitten stevig in de lift. In één week tijd zijn er liefst 805 besmettingen bijgekomen. En dat is niet de enige zorgwekkende vaststelling: Antwerpse coronapatiënten blijken niet zomaar besmet, maar hebben een enorme hoeveelheid virus in de neus. Daardoor kunnen er behoorlijk wat ‘superverspreiders’ rondlopen in de stad. Maar wat is een superverspreider precies? En hoe weet je of iemand er een is? Viroloog Marc Van Ranst legt uit.