De politie Heusden-Zolder heeft afgelopen weekend twee straatracers onderschept. Zij reden allebei ruim dubbel zo snel als toegelaten. De auto’s zijn in beslag genomen en de snelheidsduivels mogen het gaan uitleggen bij de politierechtbank.

Zaterdag werd een twintiger uit Heusden-Zolder opgemerkt door de politie tijdens een snelheidscontrole. Hij scheurde met 118 km/uur over de Bieststraat in Zolder, waar de maximumsnelheid 50 km/uur is ...