Familiefeestjes en reizen oorzaak toename besmettingen in Limburg

Hasselt -

Het afgelopen weekend zijn de besmettingscijfers in onze provincie opnieuw flink gestegen. Het aantal coronavrije gemeenten blijft afnemen. Waarnemend gouverneur Michel Carlier pleit alvast voor meer gemeenschapszin. “Feestjes en reizen zijn de oorzaken van de stijgende besmettingen in Limburg. Zouden we ons niet beter afvragen of dat op dit moment echt nodig is?”