Thierry Boutsen (63) neemt deel aan Tour Auto

De voormalige Belgische Formule 1-piloot Thierry Boutsen (63) neemt deel aan de volgende editie van de Tour Auto, een historische rally die van 31 augustus tot 5 september doorgaat in Frankrijk.

De gespecialiseerde website speedactiontv.be maakte zondag bekend dat Thierry Boutsen in een Porsche 911 zal rijden tijdens de 29e editie van dit evenement. Hij kreeg dit weekend ook de kans om zijn auto te testen op het circuit van Le Castellet in Frankrijk, tijdens de Tienduizend Tours.

De Tour Auto is een historische rally die Frankrijk doorkruist. De start wordt gegeven op dinsdag 1 september in Parijs, het evenement eindigt op zaterdag 5 september op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet.

Thierry Boutsen viert op 12 augustus de 30e verjaardag van zijn derde en laatste overwinning in de Formule 1, in Hongarije in 1990 voor Williams-Renault.

Na zijn F1-periode wijdde de Brusselaar zich aan uithoudingsraces tot 1999. Dat jaar crashte hij tijdens de 24 Uur van Le Mans, waarop hij besloot een punt te zetten achter zijn carrière.