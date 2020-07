VUB-professor Dirk Devroey: “Volledige lockdown Antwerpen enige oplossing”

Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde en vicedecaan aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), pleit voor een volledige lockdown voor Antwerpen. Dat is in zijn ogen de enige oplossing om de tweede golf van het coronavirus te bestrijden. Volgens hem zou dit in andere landen al lang gebeurd zijn.