De ex-man van de overleden actrice Naya Rivera heeft voor het eerst gereageerd op haar overlijden. “Er zijn geen woorden om de leegte in mijn hart te omschrijven”, schrijft hij op Instagram. “Het leven is oneerlijk.”

Ryan Dorsey was van 2014 tot 2018 getrouwd met de 33-jarige Naya Rivera. Hij is de vader van Josey, het 4-jarige jongetje dat op 9 juli met zijn mama een bootje had gehuurd en gaan varen was op Laku Piru ...