De 87-jarige Etienne Davignon stapt op bij Brussels Airlines. “Mijn opdracht zit erop, na het bedrijf opgericht te hebben en tweemaal gered te hebben”, zegt Davignon, die sinds april al geen voorzitter meer was, in een interview met La Libre .

Etienne Davignon was na het failliet van Sabena in 2002 samen met Maurice Lippens oprichter van SN Brussels, dat drie jaar later Brussels Airlines zou worden. De twee waren er toen in geslaagd om Belgische ...