“Ik ga je breken”: de soorten meldingen grensoverschrijdend gedrag in de sport

De meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport zijn zeer divers. Een greep uit de soorten meldingen die zijn binnengekomen bij het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). Het gaat niet (meer) om lopende zaken maar meldingen die zijn afgerond, zowel in de jeugdsport als in de topsport, en in verschillende sporten. Sommigen zijn gemeld door clubs, door ouders, door Justitie… Niet elke melding heeft geleid tot een sanctie.