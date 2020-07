Maaseik -

Op de Breeërweg in Voorshoven stopte vrijdag rond 15.15 uur een voertuig bruusk voor een controlepost. De bestuurder (38) wilde de controle ontwijken, maar werd onderschept. In het voertuig werden verschillende drugs gevonden. De chauffeur had ook geen geldig rijbewijs en testte positief op drugs. Hij is gearresteerd, voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.