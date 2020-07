Vrouw ontdekt tijdens bevalling dat haar echtgenoot vreemdgaat, en daar blijft het niet bij

Deze verloskundige zal zich deze werkdag nog lang herinneren. De dame hoorde hoe een vrouw tijdens haar bevalling een scheldtirade startte tegen haar echtgenoot. De man bleek namelijk een minnares te hebben… die op dat ogenblik ook zou bevallen in hetzelfde ziekenhuis.

De ogen van de verpleegster spreken boekdelen. Een filmpje van haar onwennige situatie kwam op Reddit terecht, waar de beelden viraal gingen. “Dat moet zowat het slechtste moment zijn om zoiets te vernemen”, schreef iemand. En ook de situatie van de vroedvrouw werd onder de loep genomen. “Ik zou echt niet weten hoe je bij zo’n scenario moet reageren.” Een verpleegster gaf daaropvolgend wat uitleg. “Indien we de situatie verbaal niet onder controle krijgen, kunnen we enkel de security erbij halen en toekijken.” Hoe de heftige situatie is afgelopen, is niet geweten.