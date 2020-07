Opnieuw strengere coronamaatregelen in sportwereld: vanaf maandag enkel nog sportactiviteiten achter gesloten deuren

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft via een persbericht enkele nieuwe maatregelen aangekondigd nu het coronavirus opnieuw een opflakkering kent in België. In samenspraak met meerdere instanties is onder meer beslist dat vanaf maandag in Vlaanderen alle sportactiviteiten en -wedstrijden achter gesloten deuren en zonder publiek moeten plaatsvinden. Wedstrijden kunnen vooralsnog gewoon doorgaan zolang de maatregelen gerespecteerd worden.