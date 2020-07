Terreinen aan gemeentehuis rookvrij

Heers - Sinds deze maand zijn de terreinen aan het administratief centrum rookvrij.

“We engageren ons dat we de omgeving rond het administratief centrum willen vrijwaren van rook”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “Daarom hebben we het charter ‘alliantie voor een rookvrije samenleving’ ondertekend. We vragen om op heel de site niet te roken, ook geen e-sigaretten. Die afspraak is van toepassing voor iedereen die het terrein betreedt. Er hangen ook geen asbakken meer tegen het gemeentehuis, Hall 20 en zaal De Bammerd. Zo worden kinderen niet langer blootgesteld aan rook en wordt roken minder aantrekkelijk. Uiteraard gaan we rokers niet in de kou laten staan maar voorzien we op het domein, wellicht aan de achterzijde, een rokersruimte waar ze terecht kunnen, uit het zicht van de kinderen. Rokers blijven dus welkom, we vragen enkel om rekening te houden met de afspraken.”

Frank Missotten