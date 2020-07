Bakkerij Ivens, gelegen in de Stationsstraat in Waasmunster, heeft een opmerkelijke waarschuwing voor de klanten die langskomen zonder mondmasker. “Als je zonder masker de winkel binnenkomt, zullen we je temperatuur moeten meten”, luidt het. Met daar dan nog bij: “We hebben alleen rectale thermometers.” Betreden op eigen risico dus...