Tegenvaller voor KRC Genk bij het afsluiten van de stage in Zeeland. Junya Ito liep afgelopen vrijdag op training een heupblessure op. De Japanner mist de competitiestart.

Geen Ito zaterdag in het duel met het Nederlandse AZ. Oorzaak: de 27-jarige Japanner had vrijdag op training een heupblessure opgelopen. In de loop van zaterdag werden foto’s genomen ...