Weer meer besmettingen: nog maar twaalf coronavrije gemeenten in Limburg

Hasselt - De voorspellingen van een tweede golf lijken steeds meer te gaan uitkomen. Het aantal nieuwe besmettingen in Limburg stijgt nu al 20 dagen op rij, maar de laatste drie dagen lijkt de toename te versnellen. Er zijn vandaag nog maar 12 coronavrije gemeenten in onze provincie.

De dagcijfers van Sciensano zijn weinig bemoedigend. Het aantal besmettingen in Limburg dat over een periode van 7 dagen werd gemeten is vergeleken met zaterdag gestegen van 131 naar 146, dat is een toename van 13%. Die trend van versnelde stijging is duidelijk te zien op onderstaande grafiek. Vergeleken met een week geleden gaat het over een stijging van 66%, over een tijdsspanne van twee weken zijn er maar liefst 135% meer positieve gevallen gemeten in onze provincie. Hierbij moet nog rekening worden gehouden dat er een vertraging van drie dagen zit op de dagcijfers van Sciensano.

Sinds donderdag 23 juli is het aantal nieuwe besmettingen in Limburg telkens toegenomen met 13%. Foto: RR

Burgemeester Thomas Vints van Beringen liet zaterdag al weten dat in zijn stad meer besmettingen zijn dan de cijfers van die dag lieten uitschijnen. En dat bevestigen de zondagcijfers vandaag ook. Er zijn vier extra besmettingen vastgesteld en dat brengt het totaal op 26 voor de mijngemeente. In buurgemeente Heusden-Zolder gaat het dezelfde richting uit: vier nieuwe gevallen brengen het totaal op 28 besmettingen de afgelopen 7 dagen. Beringen en Heusden-Zolder staan met hun statistieken in de top vijf van Belgische gemeenten met meeste besmettingen na Antwerpen, Charleroi en Brussel.

De stijgende trend is duidelijk zichtbaar in Heusden-Zolder en Beringen. Foto: RR

Weer minder coronavrij

Op dit moment zijn er 12 coronavrije gemeenten in Limburg. Dat is er eentje minder dan gisteren nadat er een positief geval werd ontdekt in Lommel. De gemeenten Borgloon, Bree, Diepenbeek, Halen, Heers, Herstappe, Hoeselt, Gingelom, Kinrooi en Voeren zijn wel al minstens een week coronavrij. As en Hamont-Achel twee dagen.

Dat betekent dat er de afgelopen 7 dagen nieuwe besmettingen zijn ontdekt in twee derde van de Limburgse gemeenten. Daarvan blijft de situatie in 16 gemeenten onveranderd vergeleken met zaterdag. In de volgende gemeenten is er sinds een dag eerder een toename in het aantal besmettingen: Beringen en Heusden-Zolder (+4), Oudsbergen en Peer (+2), Genk, Hasselt, Lanaken, Lommel, Lummen en Sint-Truiden (+1) . In Dilsen-Stokkem, Riemst en Tongeren daalde het aantal besmettingen telkens met één.

Incidentiegraad

Kijken we naar de incidentiegraad (de verhouding van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) dan is een getal van 20 of meer een mogelijk knipperlicht om de situatie lokaal goed op te volgen. Negen gemeenten zitten inmiddels boven deze drempel, een week geleden waren dat er nog maar drie. Heusden-Zolder doet het met een incidentiegraad van 83 het minst goed en wordt gevolgd door Beringen (56), Wellen (41), Nieuwerkerken (29), Ham (28), Hasselt (26), Peer (24), Houthalen-Helchteren en Lummen (allebei 20). Daarbij geldt wel de bemerking dat enkele positieve gevallen in een gemeente met weinig inwoners meteen een hoge incidentiegraad kunnen veroorzaken. Ter illustratie: Hasselt heeft met 20 positieve gevallen een incidentiegraad van 26, Wellen zit met slechts drie besmettingen al aan 41.