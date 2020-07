Oudsbergen verplicht mondmasker op alle publieke evenementen

Vanaf 25 juli wordt het dragen van een mondmasker verplicht op alle publieke evenementen in Oudsbergen. “De heropflakkering van het aantal besmetting is ernstig”, zegt vertelt burgemeester Lode Ceyssens. Het dragen van een mondmasker is verplicht op alle publieke evenementen, ongeacht de grootte en het aantal aanwezigen.

In Oudsbergen werd niet gewacht op de maatregelen van de federale overheid en is het dragen van een mondmasker al sinds 11 juli verplicht in de gemeentehuizen en bibliotheken. Ook in de recyclageparken ...