De stad Peer besliste om op enkele bijkomende plaatsen het gebruik van het mondmasker te verplichten. Opvallend is dat het voortaan geldt voor de hele zone binnen de Vesten, zeg maar binnen de kleine ring rond het centrum.

“Voetgangers zullen een mondmasker moeten dragen in de volledige zone binnen de Vesten het Peerse centrum. Dit omdat het in het stadscentrum vaak niet mogelijk is om de afstandsregels te respecteren” ...