Wat er gebeurde in de uren na de fatale studentendoop van Reuzegom: blinde paniek en oproep om sporen te wissen

“Oh neen, Zaadje en ik gaan hiervoor opdraaien”. Dat WhatsAppt ‘Janker’ wanneer schacht Sanda Dia (20) op 5 december 2018 in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen dood wordt verklaard. De preses en de schachtenmeester van studentenclub Reuzegom beseffen dat ze diep in de miserie zitten, nadat de doop van drie schachten in Leuven en Vorselaar totaal uit de hand is gelopen. En dan begint operatie clean-up. Dat blijkt uit gewiste WhatsApp-conversaties die de speurders alsnog konden bemachtigen.