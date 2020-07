Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven) zegt in De Morgen dat we ons nu al moeten voorbereiden op een derde golf. Door ons voor te bereiden kunnen we mogelijk een jarenlange ‘jojo’ vermijden, zegt Molenberghs.

We zitten aan de voet van de tweede golf en het ziet er niet naar uit dat we die snel kunnen indijken. En zolang het virus wereldwijd verspreid is, zal het ook blijven terug komen. Tenzij we het patroon ...