Mertens geeft assist voor winnend Napoli, dat VAR dankt: vier (!) tegendoelpunten afgekeurd wegens buitenspel

Merkwaardige taferelen tijdens de wedstrijd tussen Napoli en Sassuolo op zaterdagavond. Napoli won met 2-0, maar zonder de VAR had de uitslag er helemaal anders kunnen uitzien: Sassuolo zag maar liefst vier goals afgekeurd worden wegens buitenspel, waarvan drie na tussenkomst van de VAR. Dries Mertens gaf in de slotfase de assist voor de tweede goal.

Napoli begon de partij op de best mogelijke manier, want al na acht minuten stond het in eigen huis op voorsprong dankzij een treffer van Elseid Hysaj. Tien minuten later had Insigne de 2-0 maar voor ...